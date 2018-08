Kris Bosmans wereldkampioen paracycling 06 augustus 2018

Overijse Kris Bosmans is zondag voor de tweede keer wereldkampioen geworden bij het WK Paracycling.

De Overijsenaar pakte na zeven jaar opnieuw goud in de discipline. Het was met veel spanning dat de 38-jarige Bosmans naar het Italiaanse Maniago reisde, maar de zenuwen speelden hem uiteindelijk geen parten. Tijdens de laatste spurt liet Bosmans de Italiaan Fabio Anobile achter zich en bereikte als eerste de eindstreep.





Meteen opnieuw trainen

"Ik haalde het in die laatste sprint, dat is altijd al mijn sterkte geweest", zegt de trotse wereldkampioen. Bosmans keert vandaag terug naar België, maar uitrusten zit er voor hem niet in. "Ik start meteen opnieuw met trainen. Binnen twee weken vertrek ik naar Canada, waar ik opnieuw zal strijden voor een wereldbeker."





