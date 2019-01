Korenarenstraat afgesloten door herstelling waterlek RDK

21 januari 2019

De Watergroep is maandag gestart met herstellingswerken in de Korenarenstraat in Overijse. Daar werd een tijdje geleden een lek in de waterleiding ontdekt. Als gevolg van de herstellingswerken is de Korenarenstraat voor onbepaalde tijd afgesloten ter hoogte van huisnummer 55. Automobilisten kunnen de straat evenwel nog van beide kanten inrijden. Tot wanneer de werken zullen duren, is niet duidelijk.