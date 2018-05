Komende twee nachten werken op E411 17 mei 2018

Wie de komende twee nachten op de E411 richting Namen rijdt, zal rekening moeten houden met werkzaamheden. Het Agentschap Wegen en Verkeer voert onderhoudswerken uit tussen het op- en afrittencomplex Jezus-Eik en Overijse en tussen het op- en afrittencomplex Overijse en de grens met Waals-Brabant. Er wordt telkens tussen 20 en 6 uur gewerkt. Ook afgelopen avond en nacht was dat al het geval. Om de verkeershinder te beperken wordt tussen 20 en 22 uur slechts een rijstrook ingenomen door de aannemer, tussen 22 en 6 uur zijn dat twee rijstroken en is bijgevolg slechts een versmald baanvak in gebruik.





Ook in de Leonardtunnel worden in de nacht van 18 op 19 mei slechte wegvakken hersteld in de rijrichting van Brussel. Om deze werken uit te voeren, zal de tunnel in de rijrichting van Brussel afgesloten worden vanaf 22 uur. Het verkeer wordt omgeleid via het Vierarmenkruispunt.





(RDK)