Kleuterhappening in Den Heurk RDK

14 december 2018

Sporthal Den Heurk in Overijse is nu zondag het decor van de kleuterhappening, die door de sportdiensten van Overijse, Hoeilaart, Tervuren en Huldenberg georganiseerd wordt. Tussen 13 en 17 uur kunnen kinderen zich volledig uitleven in een grote binnenspeeltuin.

De kleuterhappening wordt voor kinderen tussen 3 en 7 jaar georganiseerd. Er staan springkastelen, een airtrack turnmat, een ballenbad en een doolhof- en klauterparcours. Daarnaast kunnen ze ook een hele namiddag lang fietsen, puzzelen en met de blokken, treintjes of auto’s spelen. Een ballonartiest maakt dan weer de gekste figuren met ballonnen en op de grimestand kunnen de kinderen geschminkt worden.

De toegangsprijs tot de kleuterhappening bedraagt 3 euro per kind. Sportschoenen zijn verplicht.