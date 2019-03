Kinderen leven zich uit in springparadijs RDK

01 maart 2019

De Markthal in Overijse was midden februari the place to be voor kinderen die van springkastelen houden. Voor de eerste keer werd er namelijk Jungle Jump georganiseerd. Zowat twintig springkastelen palmden de Markthal in. Kinderen tussen 2 en 12 jaar oud waren welkom en daagden massaal op. Terwijl hun kinderen naar hartenlust sprongen, konden de ouders genieten van een drankje en een hapje.