Kamp Kwadraat vanaf 1 juli opnieuw bereikbaar vanuit centrum 27 april 2018

De aanleg van het fietspad tussen Terlanen en het centrum van Overijse zit op schema. Vrijetijdssite Kamp Kwadraat zal vanaf 1 juli opnieuw toegankelijk zijn vanuit het centrum.





Een maand geleden is een aannemer gestart met de aanleg van het fietspad tussen Terlanen en het centrum van Overijse. Dat fietspad loopt langs de Bollestraat, de Nijvelsebaan en Kamp Kwadraat. "We leggen hiermee een nieuw puzzelstuk in een veilig en duurzaam fietsnetwerk dat alle gehuchten en het centrum met elkaar zal verbinden", zegt schepen van Openbare Werken Sven Willekens (Open Vld). "Met dit fietspad maken we ook Kamp Kwadraat weer veiliger toegankelijk voor de zachte weggebruikers, waardoor ouders hopelijk sneller voor de fiets zullen kiezen om hun kinderen af te zetten of ze hier zelfstandig heen te sturen."





Volgens de schepen zal de vrijetijdssite tijdens de zomermaanden opnieuw bereikbaar zijn vanuit het centrum van Overijse, wat momenteel niet het geval is. "Begin juli is de fase tussen het kruispunt van de Nijvelsebaan en Kamp Kwadraat immers klaar. Voor de speelpleinen zal er dus geen probleem zijn. Vanaf juli wordt gewerkt in de richting van Terlanen. Alles moet in september klaar zijn." (RDK)