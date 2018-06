Jeugdraad bevraagt jongeren met oog op verkiezingen 28 juni 2018

02u25 0 Overijse De jeugdraad van Overijse houdt momenteel een grootschalige online bevraging rond verkiezingsthema's bij jongeren tussen 12 en 25 jaar.

In de online enquête komen thema's zoals mobiliteit, onderwijs, veiligheid en participatie aan bod. De jongeren kunnen aangeven waar ze tevreden over zijn, en wat er volgens hen beter kan in de gemeente. Met de inbreng van de jongeren wil de jeugdraad een memorandum opstellen, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Dat memorandum wordt geschreven vanuit en voor de jeugd, en zal knelpunten en voorstellen opsommen.





"De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en via deze enquête en ons memorandum willen we onze stempel drukken op het gemeentebeleid", zegt Aline Gielis, voorzitter van de jeugdraad. "We zullen ook niet alleen ons memorandum afgeven, maar we gaan elke politieke partij ook om een reactie vragen op de knelpunten en onze voorstellen."





(RDK)