Jarenlang gepest, maar nu staat Zoë (17) wel in finale Miss Exclusive Robby Dierickx

17 januari 2019

12u42 0 Overijse De 17-jarige Zoë Caron staat volgende week zaterdag op het podium in het casino van Knokke voor de finale van Miss Exclusive. Een onverwacht succes, zeker omdat Zoë voornamelijk deelneemt aan de talentenjacht om haar pesters de mond te snoeren.

Afgelopen zomer besloot Zoë Caron, die deels bij haar vader in Overijse en deels bij haar moeder in Hoeilaart woont, deel te nemen aan de missverkiezing. Ze deed dat omdat ze enkele jaren geleden zwaar gepest werd. Met haar deelname wilde ze aantonen dat de pesters haar niet klein kregen. “Nochtans heb ik heel wat meegemaakt, want in de secundaire school werden vieze flyers met mijn naam en telefoonnummer op school opgehangen”, klinkt het. Ondertussen is die pijnlijke periode achter de rug, want Zoë studeert nu gezondheids- en welzijnswetenschappen in Leuven.

Dat ze zich nu voor de finale van Miss Exclusive wist te plaatsen, is voor Zoë een statement naar haar pesters toe. “Ik hoop dat iedereen die momenteel gepest wordt hier moed uit put”, zegt ze. “Je moet je dromen altijd trachten waar te maken en moet altijd volhouden, ook al zijn er mensen die je elke dag kleineren. Met welk gevoel ik naar die finale ga? Ik mik op een plek in de top 6.”

De finale vindt op zaterdag 26 januari om 20.30 uur in het Grand Casino in Knokke plaats.