Inwoners bepalen mee toekomst gemeente met participatieproject Overijse Overlegt Robby Dierickx

04 april 2019

14u22 0 Overijse Het schepencollege van Overijse gaat de komende weken haar oor te luister leggen bij haar inwoners. Via het participatieproject Overijse Overlegt zullen de inwoners allerlei toekomstideeën kunnen lanceren. De resultaten daarvan worden eind dit jaar bekendgemaakt.

Tussen 24 april en 13 mei worden op zes verschillende plaatsen in het centrum en de gehuchten van Overijse toekomsttafels georganiseerd. Elke inwoner is welkom om mee aan tafel te schuiven in het kader van het brede participatieproject Overijse Overlegt, dat begeleid wordt door het externe bureau Levuur. Midden mei worden vervolgens alle ideeën en toekomstdromen gebundeld in een aantal grote toekomstbeelden voor Overijse 2030. Vanaf 20 mei start de volgende fase waarin iedere burger voor elk toekomstbeeld concrete voorstellen kan lanceren over hoe ze gerealiseerd kunnen worden. Op het toekomstplatform via www.overijse.be/toekomst zal elke burger zowel zijn eigen concrete voorstellen kunnen insturen als kunnen stemmen op voorstellen van anderen.

In september worden alle ideeën en concrete voorstellen samengebracht en afgetoetst aan het meerjarenplan. Tot slot zal het schepencollege in december toelichting geven over het beleidsplan en de manier waarop de ideeën van de burgers hierin verwerkt werden. Alle belangrijke projecten zullen de komende jaren participatief met de burgers vorm krijgen.

Meer over Overijse

politiek