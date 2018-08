Hulpdiensten krijgen druiven voor evacuatie Chiro 07 augustus 2018

02u32 0 Overijse De gemeente Heuvelland en de plaatselijke brandweer en politie hebben van het schepencollege van Overijse een bakje druiven gekregen als bedanking voor hun inzet tijdens de evacuatie van 120 chiromeisjes van de druivengemeente in de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 juli.

Door het stormweer moesten de meisjes hun tentenkamp in deelgemeente Westouter verruilen voor een veilige slaapplek in een gemeentelijk gebouw in het centrum van de gemeente. De evacuatie werd in goede banen geleid door de brandweer en het Rode Kruis. Een dag later mochten de chiromeisjes opnieuw naar hun tentenkamp, waar de schade zeer beperkt was. "Omdat het welzijn van onze jeugd ons na aan het hart ligt, willen we u voor deze daad met pit bedanken. We laten u daarom graag genieten van onze 'pittige' streekspecialiteit", viel in de begeleidende brief te lezen. De gemeente Heuvelland en de hulpdiensten namen de bedanking met plezier aan.





