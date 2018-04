Hinder door werken op deel Begijnhof 13 april 2018

In de buurt van het Begijnhof zal er vanaf dinsdag hinder zijn. Zo zal de Begijnhofparking moeilijker bereikbaar zijn door rioleringswerken.

Tussen 17 en 29 april wordt een deel van het wegdek van het Begijnhof opengebroken. Het gaat om een strook van twintig meter vanaf het kruispunt met de kasseiweg naar boven toe. Daarna wordt er een nieuwe riolering aangelegd. De werken kaderen in het project Zuidflank, waarbij bufferbekkens worden aangelegd tussen de sporthal en het voetbalveld om wateroverlast in het centrum van Overijse te vermijden. In de toekomst zal overtollig regenwater via een buizen- en grachtensysteem worden afgevoerd naar deze bufferbekkens. Vanuit deze bekkens wordt het water dan overgebracht naar de riolering.





Tot eind juli

Daarom worden de komende weken rioleringsbuizen van op het Begijnhof tot aan het voetbalstadion gelegd. Verwacht wordt dat die werken tot eind juli zullen duren. Tot dan zal de Begijnhofparking alleen via de J. Bt. Dekeyserstraat toegankelijk zijn. Er worden tijdelijk ook enkele parkeerplaatsen ingenomen voor de plaatsing van het werkmateriaal.





(RDK)