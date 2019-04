Herstelling riooldeksels Brusselsesteenweg nu al klaar: opnieuw verkeer in beide richtingen mogelijk RDK

01 april 2019

17u48 0 Overijse De herstellingswerken aan een vijftigtal riooldeksels op de Brusselsesteenweg in Overijse zijn twee weken vroeger dan gepland afgerond. Vanaf dinsdagochtend mag het verkeer opnieuw in beide richtingen op de steenweg rijden.

De werken voor de ophoging van een vijftigtal riooldeksels, die al jaren voor gevaar en lawaai zorgden op de Brusselsesteenweg, startten op maandag 18 maart en zouden een maand in beslag nemen. In totaal werd over een afstand van 2,5 kilometer gewerkt. Verkeer richting het centrum van Overijse moest een omleiding volgen. Maar maandagmiddag werden de werkzaamheden afgerond. Vanaf dinsdagochtend is er opnieuw verkeer in beide richtingen mogelijk. “De aannemer, Aquafin en onze gemeentelijke werftoezichters hebben zich dubbel geplooid om snel te werken. En dit heeft geloond”, aldus een tevreden schepen van Openbare Werken Sven Willekens (Open Vld).