Gezocht: radiomakers voor Radio Druivenfeesten 04 augustus 2018

Tijdens de Druivenfeesten van Overijse, die van vrijdag 24 tot en met woensdag 29 augustus plaatsvinden, kunnen Overijsenaren afstemmen op Radio Druivenfeesten. Maar zonder medewerkers ook geen radiozender, dus zoekt de organisatie inwoners en lokale verenigingen die zelf een radioprogramma willen samenstellen. Alles wordt in goede banen geleid door Lennart Segers van Radio 2. Wie wil meedoen, kan zich kandidaat stellen via mensensamenleving@overijse.be. Daarnaast kan iedereen ook mee de muziek kiezen door via de website van de gemeente zijn of haar drie favoriete liedjes door te sturen en zo mee de top 100 van de Druivenfeesten te bepalen. Radio Druivenstreek is van 24 tot en met 29 augustus dagelijks van 15 tot 21 uur in de ether. (RDK)