Geweldenaar moet van fles wegblijven WHW

09 april 2019

14u07 0 Overijse Een dertiger uit Overijse riskeert acht maanden cel met uitstel voor verschillende gewelddadige incidenten. Ook moet hij zich laten behandelen voor zijn alcoholprobleem.

De man ging op 2 augustus tot drie maal toe door het lint tegen zijn ex-vriendin. Om 16 uur moest de politie bij de woning van zijn ex-vriendin tussenkomen nadat hij een tuintafel had vernield. De buren hadden hem aan het ‘werk’ gezien en belden hierop de politiediensten. Ze slaagden erin hem te kalmeren en stelden een proces-verbaal op.

Veel hielp dit niet, want een uur later stond hij opnieuw aan de woning. Nu had hij het aan de stok gekregen met zijn ex zelf. Hierbij gaf hij haar enkele slagen met de vlakke hand op het gezicht en deelde hij een kniestoot uit.

Wie dacht dat de man eindelijk bedaard was, kwam bedrogen uit. In de vooravond maakte hij nogmaals amok in de buurt van haar woning. Toen bleef het slechts bij verbaal geweld.

“Ik herinner me er niets van. Ik was stomdronken”, gaf de man bij zijn verhoor toe tegen de politie.