Gevaarlijke en lawaaierige riooldeksels Brusselsesteenweg eindelijk hersteld Robby Dierickx

18 januari 2019

15u55 0 Overijse Vijf jaar heeft de gemeente Overijse moeten klagen over de hinderlijke en lawaaierige riooldeksels op de Brusselsesteenweg tussen Jezus-Eik en het kruispunt met de Sint-Annastraat, maar nu worden ze toch eindelijk hersteld. AWV start in maart met de werken, die een maand zullen duren en ongetwijfeld voor wat hinder zullen zorgen.

Jarenlang klopte schepen Sven Willekens (Open Vld) om de haverklap bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan met de melding dat de riooldeksels op de Brusselsesteenweg steeds lager komen te liggen. “De deksels waren hinderlijk en lawaaierig, maar de situatie is momenteel zo dramatisch dat het zelfs gevaarlijk begint te worden”, aldus Willekens. “Omdat er maar geen actie van het gewest kwam, stelde ik een ultimatum: als er niet snel ingegrepen zou worden, dan zouden we de werken zelf uitvoeren om de factuur vervolgens naar het gewest door te sturen.”

Maand werken

En die methode wierp duidelijk zijn vruchten af, want het Agentschap Wegen en Verkeer heeft nu beslist om de werken in maart uit te voeren. “AWV kiest voor een ‘mobiele’ werf, dus er zal met andere woorden telkens per riooldeksel gewerkt worden”, aldus nog Willekens. “De werf zal elke dag opschuiven. In totaal zal er een maand, waaronder twee weken in de paasvakantie, gewerkt worden. Het verkeer zal telkens over één rijstrook moeten.”

De grote bedrijven langs de Brusselsesteenweg werden reeds ingelicht, alle andere adressen krijgen volgende week meer informatie.