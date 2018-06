Gemeentesecretaris wordt directeur gemeente en OCMW 02 juni 2018

Huidig gemeentesecretaris Dieter Vanderhaeghe wordt vanaf 1 januari directeur van de gemeente Overijse en het OCMW. Het nieuwe decreet lokaal bestuur voorziet in een intergratie van het OCMW in de gemeente. Daardoor vallen de functies van OCMW- en gemeentesecretaris weg. In de plaats moet een algemeen directeur aangesteld worden. Op de gemeenteraad van dinsdagavond werd beslist dat Dieter Vanderhaeghe, al zes jaar gemeentesecretaris, deze nieuwe functie mag opnemen. Hij zal aan een vragenronde beginnen om na te gaan hoe beide organisaties nauwer kunnen samenwerken. Bedoeling daarvan is de dienstverlening naar de Overijsenaar te verbeteren en efficiënter te maken. De komende maanden zullen nog heel wat vragen over de uitwerking van dit project moeten beantwoord worden. (RDK)