Gemeente zoekt nieuwe uitbaters voor frituur en cultuurcafé 06 april 2018

02u26 0 Overijse Het schepencollege van Overijse gaat op zoek naar nieuwe uitbaters voor de frituur in de Markthal en Cultuurcafé Den Blank. In beide gevallen loopt de huidige concessie in de zomervakantie af.

"De huidige concessie van de frituur in de Markthal eindigt op 30 juni aangezien er aanvankelijk werken in de feestzaal gepland stonden, maar die werkzaamheden zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld", zegt Frederik Derom, diensthoofd bij de dienst Werken in Eigen Beheer. "De nieuwe concessie start op 1 juli en eindigt op 30 juni 2021. In onderling overleg - en in afwachting van de toekomstvisie rond de Markthal - kan die termijn twee keer met telkens een jaar verlengd worden. De toewijzing van de concessieovereenkomst gaat naar de hoogste bieder."





Maar ook voor het Cultuurcafé Den Blank gaat de gemeente op zoek naar een nieuwe concessiehouder. De nieuwe concessie start op 1 augustus en loopt af op 31 juli 2033. Wie zich kandidaat wil stellen, moet dat ten laatste op 7 mei doen. De kandidaturen voor de uitbating van de frituur moeten ten laatste op 8 mei in het GAC De Vuurmolen ingediend worden. (RDK)