Gemeente zoekt gidsen om extra toeristen op te vangen 05 februari 2018

Omdat het gemeentebestuur verwacht dat Overijse dit jaar een pak meer toeristen dan normaal over de vloer zal krijgen, gaat het op zoek naar toeristische ambassadeurs en gidsen. De grote zoektocht van het Davidsfonds, die vorig jaar 18.500 toeristen naar Lier lokte, zakt dit jaar namelijk af naar de Druivenstreek. Ook lokt het toeristisch magazine Pittig Overijse heel wat bezoekers naar de gemeente. Om het extra aantal toeristen welkom te heten, gaat het schepencollege nu op zoek naar toeristische ambassadeurs en gidsen. Een toeristisch onthaalambassadeur is een onthaalmedewerker die toeristische info geeft aan bezoekers in het bezoekerscentrum Dru!f of op toeristische beurzen en evenementen van de gemeente. De ambassadeur verwelkomt ook de lagere scholen met een educatief spel in Dru!f. De gemeente betaalt hiervoor een vrijwilligersvergoeding. De gids geeft dan weer rondleidingen aan groepen die een bezoekje brengen aan Overijse. Dat kan te voet, met de fiets of met de bus. Daarnaast zijn er doorheen het jaar nog verschillende gidsopdrachten zoals Erfgoeddag, Druivenfeesten, Open Monumentendag of het onthaal van nieuwe inwoners. Geïnteresseerden kunnen op woensdag 7 februari om 19.30 uur naar een infomoment in bezoekerscentrum Dru!f. (RDK)