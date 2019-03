Gemeente vraagt mening inwoners over proefopstelling Witherendreef RDK

12 maart 2019

Het gemeentebestuur van Overijse wil van haar inwoners weten wat ze vinden van de proefopstelling in de Witherendreef die eind december vorig jaar aangepast werd. De aanpassingen kwamen er op basis van bemerkingen tijdens een tussentijdse evaluatievergadering en eigen bevindingen. Op basis van de opmerkingen van de inwoners en het cijfermateriaal van de verkeersstromen zal nadien beslist worden of de aangepaste proefopstelling nogmaals bijgestuurd wordt of al dan niet behouden blijft. Voorlopig blijft ze van kracht tot 1 mei.

Wie zijn suggesties of bemerkingen wil overmaken, kan dat nog tot vrijdag 22 maart doen via de korte vragenlijst op www.overijse.be/witherendreef of door de papieren versie af te geven op het gemeentehuis. Die papieren versie kan aangevraagd worden via 02/687.60.40 of info@overijse.be.

