Gemeente neemt deel aan LICHT-project 25 april 2018

Het schepencollege van Overijse heeft beslist om in te stappen in het LICHT-project. Daarmee wil men inwoners rechtstreeks betrekken en mee laten participeren in lokale zonne- en windprojecten.

In vergelijking met het Vlaamse gemiddelde doet Overijse het iets minder goed wat het geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen op daken betreft.





Subsidies

Toch voorziet het schepencollege al in heel wat subsidies om hernieuwbare energie te promoten. Nu wil de gemeente nog een stapje verder gaan. Daarom neemt Overijse deel aan het LICHT-project. De bedoeling daarvan is de inwoners mee te betrekken bij lokale zonne- en windprojecten.





De komende weken vinden infosessies plaats zodat men eind dit jaar vorm kan geven aan lokale energieprojecten.





Zonnepanelen

Er zal onder meer nagegaan worden of er meer zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen gelegd kunnen worden, of er eventueel ergens windturbines geplaatst kunnen worden en of de bermen van de E411 geschikt zijn om een zonnepanelenpark aan te leggen.





Particulieren

"Via een coöperatieve kan elke Overijsenaar mee instappen in grotere projecten en er bovendien nog een mooi gegarandeerd rendement aan over houden", besluiten gemeenteraadslid Stefan Vanderlinden en bestuurslid en energiedeskundige Jan van Brabant (beiden van partij Overijse2002/N-VA). (RDK)