Gemeente 'kweekt' nieuwe lichting serristen

02u35 0 Overijse De gemeente Overijse wil haar inwoners weer zin doen krijgen om zelf druiven te kweken. Zopas is in dat kader een nieuwe opleidingsreeks gestart.

Het lessenpakket 'Word serrist' wordt georganiseerd door 3Wplus, in samenwerking met de gemeente. Deelnemers leren hoe ze een serre onderhouden en druivenranken moeten planten en opkweken. Na afloop mogen ze zich gecertificeerd serrist noemen. Op die manier hoopt de gemeente het stukje erfgoed door te geven aan de nieuwe generaties serristen.





Vrijdag kregen de twaalf cursisten hun eerste les voorgeschoteld bij Ronald Vanderkelen. Onder hen ook onze burgemeester Inge Lenseclaes en druivenambassadeurs Gert Kumps en Mieke Van Overbeke. Zaterdag waren de cursisten terug te vinden in de serre van Filip Luppens. In totaal zijn er dit jaar 39 deelnemers ingeschreven, verspreid over drie groepen.





