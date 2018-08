Gemeente koopt Wawa-site voor 2 miljoen PLEK VOOR CHIRO, POLYVALENTE RUIMTE EN POORT TOT ZONIËNWOUD ROBBY DIERICKX

02 augustus 2018

02u34 0 Overijse Het schepencollege van Overijse heeft beslist om de Wawa-site in Jezus-Eik te kopen. De gemeente wil er een groene poort tot het Zoniënwoud, de nieuwe Chirolokalen en een polyvalente ruimte voor de twee naburige scholen bouwen. De gevestigde bedrijven moeten elders onderdak zoeken.

Tien jaar geleden aasde het toenmalige schepencollege al vergeefs op de Wawa-site, die haar naam dankt aan het bedrijf Wawa-Dombard dat er in de jaren 50 en 60 caravans ontwikkelde. In tegenstelling tot tien jaar geleden slaagde het gemeentebestuur er nu wel in om de site tussen de Witherendreef en de Kapucijnendreef te verwerven. Kostprijs: 2 miljoen euro, waarvan weliswaar iets meer dan de helft gesubsidieerd. "Een belangrijke stap voor de vernieuwing van Jezus-Eik", meent schepen van Ruimtelijke Ordening Jan De Broyer (Overijse2002/N-VA). "De aankoop van de site biedt perspectieven voor de Chiro, de twee scholen en de toegang tot het Zoniënwoud."





Concreet willen de gemeente en het Agentschap Natuur en Bos op de Wawa-site een groene poort tot dat Zoniënwoud creëren. "Er zal een groene parking aangelegd worden en voor de kinderen komen er speeltuigen", aldus nog De Broyer. "Ook in Groenendaal en Tervuren komen dergelijke poorten, waarmee ANB de toegangen tot het Zoniënwoud wil beperken. Nu zijn er her en der kleine parkings, maar dat is toeristisch gezien niet aantrekkelijk. Daar willen we verandering in brengen."





Nieuwe Chirolokalen

Verder zal ook de Chiro van Jezus-Eik er haar eigen stekje krijgen. "De jeugdbeweging zit al een tijdje in verloederde gebouwen", gaat de schepen verder. "Een deel van de Chiro kreeg al tijdelijk onderdak in De Flos, de oude boswachterswoning. Maar er is nood aan een nieuwbouw en dat kan op de Wawa-site. Tot slot willen we er ook een polyvalente zaal bouwen. Die moet een oplossing bieden voor het plaatsgebrek waarmee de gemeenteschool en de Vrije Basisschool van Jezus-Eik kampen. Ze zouden er onder meer lessen lichamelijke opvoeding geven kunnen worden."





Op de site zijn op dit moment nog zes bedrijven actief. De onderneming van de eigenaar die de site nu verkoopt aan de gemeente mag er nog drie jaar actief zijn. Voor de vijf andere bedrijven zoekt de gemeente op korte termijn een oplossing. Zodra alle ondernemingen vertrokken zijn, worden de bestaande loodsen afgebroken, maar de gemeente kan in de tussentijd al enkele werken uitvoeren.





De Broyer benadrukt ook dat het ruimtelijk uitvoeringsplan van Jezus-Eik dankzij de aankoop van de Wawa-site in een stroomversnelling komt. Zo kan het volgende schepencollege onder meer met de vernieuwing van het horecaplein starten.