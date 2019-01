Geen straf voor schermutseling op Stationsplein WHW

29 januari 2019

17u27 0 Overijse Een 24-jarige man uit Overijse is zonder straf weggekomen voor een incident aan het stationsplein in oktober. De man kreeg het aan de stok met een kennis van hem.

De man was in oktober meermaals bedreigd op Facebook. Afzender van de berichten was een kennis van hem, die de account van zijn vriendinnetje gebruikte om de berichten te versturen. Op 20 oktober kwam het op het Stationsplein tot een confrontatie nadat hij was uitgenodigd ‘om het daar eens op te lossen’. Daar aangekomen zag hij het bewuste vriendinnetje op een bank zitten. Een discussie ontspon zich en hierop begon het meisje te hyperventileren. Net op dat moment kwam haar vriend aan en meteen ontstond een schermutseling tussen hem en de beklaagde, die plots een mes bovenhaalde. Zijn rivaal was echter niet onder de indruk en beschadigde de zijspiegel van zijn wagen. Als reactie hierop greep de beklaagde het meisje vast en hield haar in een wurggreep. Uiteindelijk konden omstaanders de gemoederen bedaren. “Ik heb dat mes nooit gebruikt maar enkel getoond”, klonk het tegen de politie, “dat meisje greep ik vast om als schild te gebruiken.” Het parket volgde hem hierin en vervolgde hem enkel voor bedreigingen en opzettelijke slagen aan een minderjarige. “De beklaagde liet zich even gaan. Gezien de specifieke situatie en zijn blanco strafregister is een werkstraf niet nodig”, aldus de rechter.