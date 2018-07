Geef eens een gemeentebon cadeau 27 juli 2018

Vanaf volgende week woensdag kunnen inwoners van Overijse in het administratief centrum De Vuurmolen een gemeentelijke geschenkbon kopen. Er zijn bonnen ter waarde van 5, 10, 25 en 50 euro beschikbaar. Daarmee wil de gemeente haar inwoners de kans geven om vrienden of familie een geschenk te geven. De bonnen kunnen gebruikt worden in verschillende winkels in de druivengemeente.





(RDK)