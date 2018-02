Fileleed door gekantelde truck vol groenten 26 februari 2018

02u44 0 Overijse De aansluiting van de E411 op de Buitenring, komende uit de richting van Namen, was zaterdagochtend urenlang versperd na een ongeval met een vrachtwagen.

De truck met oplegger kantelde omstreeks 5.45 uur in de scherpe bocht. De chauffeur en een inzittende konden zelf uit de cabine kruipen en werden overgebracht naar het ziekenhuis. Hun verwondingen vielen mee. Maar de brandweer en de takeldienst hadden wel de handen meer dan vol met het leegmaken van de oplegger alvorens de vrachtwagen zelf weggehaald kon worden. Onder meer tomaten en paprika's moesten de container in. Er werd een omleiding ingevoerd, maar toch veroorzaakte het ongeval heel wat fileleed. Pas rond 12.45 uur was het incident afgehandeld. (DBS)