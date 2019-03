Esdoornenlaan week lang dicht RDK

20 maart 2019

De Esdoornenlaan in Overijse wordt van donderdag 21 maart tot en met 27 maart in één richting afgesloten voor alle verkeer. Zo zal het verkeer dat vanaf de Brusselsesteenweg komt de straat niet meer in kunnen rijden. Wie in de andere richting wilt, mag wel nog door. Aanleiding van de invoering van tijdelijk eenrichtingsverkeer is de herasfaltering van de weg.