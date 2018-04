Elektrische auto ook beschikbaar voor inwoners? 17 april 2018

02u51 0 Overijse Het gemeentepersoneel zal binnenkort met een nieuwe elektrische wagen kunnen rondrijden. En de gemeente bekijkt of ook inwoners de Nissan Leaf op termijn kunnen gebruiken.

De gemeente wil met de aankoop van de elektrische wagen een alternatief bieden voor fossiele brandstoffen zoals diesel en benzine. In eerste instantie zal het voertuig ingezet worden op diensttrajecten van het gemeentepersoneel. De Nissan Leaf kan opgeladen worden aan De Vuurmolen. Maar ook in het administratief centrum zelf is er een oplaadmogelijkheid, en daar is de stroom afkomstig van zonnepanelen op het dak. Ondertussen bekijkt het schepencollege of de elektrische wagen, die een actieradius van 180 kilometer heeft, ook door inwoners gebruikt kan worden in het kader van autodelen.





Auto met zonnepanelen

Naast de elektrische wagen kocht de gemeente onlangs ook een nieuwe CNG-wagen met zonnepanelen op het dak aan. Dankzij die zonnepanelen op het dak kunnen de schrijnwerkers van de gemeente hun materiaal op locatie opladen indien nodig. Telkens wanneer een deel van het gemeentelijk wagenpark aan vervanging toe is, onderzoekt het schepencollege of de aankoop van een ecologisch voertuig mogelijk is. (RDK)