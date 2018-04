Eeuwfeestplein twee weken dicht 14 april 2018

De gemeente start dinsdag met de vernieuwing van het wegdek op het Eeuwfeestplein. Daardoor zal het plein twee weken onderbroken zijn. Als gevolg van de werken zal het Stationsplein niet bereikbaar zijn via de Frans Verbeekstraat en de Heuvelstraat. Ook de Gemeentelijke Basisschool Overijse Centrum (GBO) en het GITO zijn tot en met 27 april niet bereikbaar vanuit Hoeilaart. Het verkeer dat uit de buurgemeente komt en naar Overijse wil, wordt omgeleid via de Jos Kumpsstraat, de Hoeilaartsesteenweg en de Terhulpensesteenweg. Wie naar Hoeilaart wil, moet de omleiding in de andere richting volgen. Tijdens deze werken wordt in de Heuvelstraat tussen de Schavei en het Eeuwfeestplein eenrichtingsverkeer ingesteld en dit in de richting van het Eeuwfeestplein. Van hieruit is Hoeilaart bereikbaar via de Frans Verbeekstraat. Verwacht wordt dat de werken op 27 april klaar zullen zijn. (RDK