Druivenstoet blikvanger op Druivenfeesten 27 augustus 2018

02u31 0 Overijse De Druivenstoet heeft gisteren opnieuw heel wat kijklustigen naar het centrum van Overijse gelokt. Zeventien verenigingen, waaronder vijf met een praalwagen, namen deel aan de stoet. Voorts waren ook de optredens van Daan en Gers Pardoel hoogtepunten van een goedgevuld weekend.

Zoals elk jaar was ook nu de Druivenstoet één van de hoogtepunten van de zesdaagse Druivenfeesten in Overijse. Om 14.30 uur werd het startschot van de reclamestoet gegeven, waarna de zeventien verenigingen door de straten van de druivengemeente trokken. Vijf verenigingen - jeugdhuis De Pit, Chiro Jezus-Eik, scouts Overijse, Chiro Maleizen en Chiro Sint-Martinus - knutselden een praalwagen in mekaar. De andere verenigingen trokken al dansend de straat op. De vele kijklustigen konden de stoet zichtbaar smaken.





Behalve de Druivenstoet stond gisteren in de Markthal ook het optreden van Daan, inwoner van Overijse, op het programma. The Soulbrothers gaven dan weer een knaloptreden op het Justus Lipsiusplein. Maar ook zaterdag was het al druk in Overijse, met onder meer de marktdag, de kermis en de schlageravond met optredens van Paul Severs en De Romeo's.





De Druivenfeesten duren nog tot en met woensdag. Vandaag staat Regi in Overijse en kunnen de kinderen zich uitleven op de kindernamiddag. (RDK)