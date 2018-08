Druivenfeesten op gang getrapt met afterwork party 25 augustus 2018

In het centrum zijn de jaarlijkse Druivenfeesten gisteren begonnen met een afterwork party. Gene Thomas mocht de eerste avond muzikaal afsluiten. Het thema van de Druivenfeesten is dit jaar 'klinken' en dus werd er gisteren gepast geklonken op de start van de feesten. Eerst tijdens de afterwork party op het Justus Lipsiuplein, nadien tijdens de officiële openingsreceptie. Gene Thomas gaf vervolgens een optreden, terwijl dj Tim Solo de Overijsenaren dansend de nacht in duwde. Tot volgende week woensdag staan elke dag tal van activiteiten gepland. Zo is er vanavond een schlageravond met onder meer De Romeo's en Paul Severs. Morgen staat de traditionele druivenstoet op het programma.





(RDK)