Druivencross biedt weer pak spektakel DBS

09 december 2018

18u41 0 Overijse De 81ste Druivencross in Overijse heeft zondag een mooi kijkstuk opgeleverd op het zware parcours in het centrum van de gemeente. Toon Aerts toonde zich de beste. Toppers Mathieu van der Poel en Wout Van Aert stuurden hun kat.

“Zij die er waren hebben er een spannende cross van gemaakt. Dat is wat telt”, zegt voorzitter Willy Van Roy van de organiserende wielerclub De Sportvrienden Overijse. “Alles is goed verlopen. Jammer wel van een aantal valpartijen. Over de publieke belangstelling ga ik mij niet uitlaten. Daar heb ik nu nog geen zicht op. We hebben alleszins niemand nodig om onze rekening te maken. Maar het is wel een feit dat je moet gebeten zijn door de cross om hier in de regen te staan. Dus het kan best zijn dat een aantal mensen niet gekomen zijn.”