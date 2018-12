Druivenambassadeurs in de bres voor de Warmste Week RDK

04 december 2018

De huidige Druivenambassadeur en Vicedruivenambassadeur en hun voorgangers slaan de handen in mekaar om geld in te zamelen voor de Warmste Week van radiozender Studio Brussel. Zo verkopen ze tijdens de culinaire kerstmarkt Wintermagie in Overijse op 16 december onder meer suikerwafels, borreltjes uit de Druivenstreek en druivensap. Daarnaast kunnen bezoekers ook bieden op diensten die de acht aanbieden. Zo kan er geboden worden op een professionele fofoshoot, een exclusief voetbalgadget en zoveel meer. In totaal zijn er acht unieke veiligen. De hoogste bieder gaat met de prijs naar huis.

De opbrengst van de veilingen en de verkoop aan het kraampje gaat via de Warmste Week naar Casa Magnolia, een nieuwe vzw die gezinnen met een kind met een levensbedreigende aandoening wil ondersteunen door enkele huistaken over te nemen. Leen Wouters is de huidige Druivenambassadeur, terwijl Melissa Derom de Vicedruivenambassadeur is. Maar ook hun voorgangers Mikel Hermo, Sven Vandyck, Gert Kumps, Mieke Van Overbeke, Sarah Vanpelt en Jeroen Vandenbussche doen mee.