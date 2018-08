Droomfabriek heeft plan voor veiligere Brusselsesteenweg 22 augustus 2018

02u31 0 Overijse Rotondes, ventwegen en een fietspad in het midden van de baan: ziedaar het voorstel van de jongeren van meerderheidspartij Overijse/N-VA, kortweg 'De Droomfabriek', om van de Brusselsesteenweg een veiligere weg te maken.

De Brusselsesteenweg verbindt het centrum van Overijse met de E411 in Jezus-Eik en is daardoor de belangrijkste verkeersader in de druivengemeente. Maar tijdens de week is de steenweg verzadigd door pendelaars, in het weekend door shoppers. "Door de vele verkeerslichten te vervangen door enkele rotondes zal de doorstroming van het verkeer verbeterd worden", menen de jongeren. "Zo zouden er rotondes moeten komen op het kruispunt van de Sint-Annastraat, ter hoogte van het bedrijf Bergerat-Monnoyeur en aan het kruispunt van de Marnixlaan."





Verhoogd fietspad

Verder wil De Droomfabriek de verkeerssituatie voor fietsers en voetgangers veiliger maken met een verhoogd fiets- en voetpad in het midden van de steenweg. "De vele in- en uitritten van winkels maken het gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. Het verhoogde fiets- en voetpad zou je alleen kunnen verlaten op veilige oversteekplaatsen. Daardoor zullen auto's de steenweg niet meer kunnen oversteken, maar moeten ze keren aan de rotondes."





Ventwegen

Tot slot denkt De Droomfabriek aan ventwegen die de in- en uitritten van winkels moeten vervangen. De parkings van de winkels zullen via een zijrijweg verbonden worden. Die weg zal op slechts twee plaatsen aansluiten op de steenweg.





