Drie rode brievenbussen bpost verdwijnen RDK

26 november 2018

11u30 0

Omdat in twintig procent van de rode brievenbussen nog slechts minder dan zes brieven per dag zitten, heeft bpost beslist om in verschillende gemeenten brievenbussen weg te halen. In Overijse verdwijnen ook drie exemplaren: in de Dokter J.P. Dieudonnéstraat 3, in de Pastoor Isidoor Taymansstraat 102 en in de Vuurgatstraat 44. De drie brievenbussen zullen ten laatste in maart volgend jaar uit het straatbeeld verdwijnen. Minstens één brievenbus per gemeente zal wel nog na 17 uur gelicht worden. Wie brieven en pakjes wil afgeven, kan dat nog steeds in het postkantoor en in de pakjesautomaat op de Brusselsesteenweg doen.