Dorpsraad Tombeek smeekt schepencollege om actie: “Doe iets aan die 4.000 wagens in ons dorp” Robby Dierickx

05 april 2019

09u08 1 Overijse De dorpsraad van Tombeek trekt aan de alarmbel omdat dagelijks meer dan 4.000 wagens door het kleine gehucht van Overijse racen. Al vier jaar vraagt de dorpsraad maatregelen, maar concrete acties bleven uit. Mobiliteitsschepen Peter Lombaert laat weten dat het schepencollege nu samen met de bewoners op zoek gaat naar oplossingen. Inmiddels is ook een verkeersstudie besteld.

“Meer dan 4.000 wagens zoeven elke dag door ons dorp”, klaagt Jan Van Brabant, voorzitter van de dorpsraad van Tombeek. “Vaak tegen hoge snelheid, op de voetpaden en zonder respect voor onder andere de kinderen die te voet of met de fiets naar school gaan. Het probleem is niet nieuw, want we kaarten het al sinds 2015 aan. Maar concrete acties bleven vooralsnog uit. Nochtans spreekt de gemeente al vier jaar van verkeersstudies die uitgevoerd zullen worden, met als enige resultaat de tijdelijke plaatsing van kunststoffen bakken in de Bergstraat.”

De dorpsraad trekt nu nogmaals aan de alarmbel nadat er de voorbije maanden verschillende zware ongevallen gebeurden. Zo kantelde in september een sproeiwagen, vermoedelijk door overdreven snelheid, waardoor 1.700 liter pesticiden in de riool belandden. “Op 26 oktober was er het zoveelste dodelijke ongeval op het kruispunt van de Lanestraat en de Waversesteenweg tijdens de spits en enkele maanden later gebeurde opnieuw een zwaar ongeval waarbij de Waversesteenweg volledig afgesloten moest worden”, weet Jan Van Brabant nog. “Het vele verkeer dat dagelijks door de Vorststraat, Bergstraat, Lanestraat en Kerkstraat rijdt, kiest die route omdat de afrit Waver-Noord van de E411 verzadigd is. Automobilisten rijden daarom via de afritten Rosières en Overijse om zo via Tombeek naar de industriezone in Waver te gaan. Daarom hadden we onlangs een onderhoud met de mobiliteitsschepen van de Waalse stad.”

Halfslachtige ingrepen

En dat was volgens de voorzitter positief. Zo plant het stadsbestuur op korte en middellange termijn enkele ingrepen. “We hopen dat ook de gemeente Overijse snelheidsremmende maatregelen gaat nemen”, aldus nog Jan Van Brabant. “Ook vragen we een gescheiden fietspad in de Abstraat en een volledige aanpassing van de dorpskern van Tombeek met eventuele maatregelen tussen 7 en 9 uur om het sluipverkeer te weren. De tijd van halfslachtige ingrepen moet nu voor eens en voor altijd achter ons liggen.”

Mobiliteitsschepen Peter Lombaert (Groen) zegt dat er inmiddels een verkeersstudie besteld is voor de gehuchten Tombeek en Terlanen. “Die studie, waarbij tellingen en metingen uitgevoerd zullen worden, zal dit jaar nog gebeuren. Daarnaast willen we samen met de bewoners op zoek gaan naar oplossingen. Via een participatief traject hopen we tot effectieve maatregelen te komen voor een probleem dat inderdaad opgelost moet worden.”