Dorpsraad organiseert eigen infomoment over herinrichting 09 februari 2018

02u49 6 Overijse De dorpsraad van Maleizen organiseert maandag een eigen infomoment over de geplande herinrichting van het centrum. Vorige week was er al een vergadering van de gemeente, maar voor bewoners die niet aanwezig konden zijn, springt de dorpsraad nu in de bres.

Thema van het infomoment is het ruimtelijk uitvoeringsplan Maleizen. Concreet kunnen inwoners mee bepalen hoe het dorpscentrum van het gehucht van Overijse er uit moet zien in de toekomst. Daarom organiseerde de gemeente op 1 februari een infovergadering, die zowat 200 mensen lokte. Binnenkort starten ook twee workshops waarop de omwonenden mee kunnen werken aan de plannen.





Extra kans

"Heel wat inwoners konden echter niet aanwezig zijn op het infomoment van de gemeente, terwijl andere aanwezigen hadden gehoopt meer informatie te krijgen op de vergadering", zegt Kenny Ericx, voorzitter van de dorpsraad van Maleizen. "Om die mensen een kans te geven om gefundeerd mee te werken aan dit participatieproject en eventueel zich nog in te schrijven voor de eerste workshop op 19 februari richten we een extra infoavond in rond dit RUP06. Het is de bedoeling dat de Maleizenaars een extra kans krijgen om het plan en de begeleidende nota te kunnen bestuderen. De dorpsraad helpt om deze nota en plannen te begrijpen, maar zal geen inhoudelijke vragen kunnen beantwoorden", besluit Ericx.





Het infomoment vindt komende maandag om 20.30 uur in De Rank plaats. (RDK)