De Bosuil place to be voor Duivelsfans 15 juni 2018

Gemeenschapscentrum De Bosuil in Overijse wordt de komende weken omgetoverd tot een voetbaltempel. Het gemeenschapscentrum zendt alle wedstrijden van de Rode Duivels namelijk op een groot scherm van 24 vierkante meter uit in samenwerking met VOK en Tempo Boys Overijse. Het publiek wordt opgewarmd door ropeskippers van de Jolly Jumpers, die met vijf springers naar het WK in Shangai gaan. Op zaterdag 23 juni organiseert de cafetaria bovendien een grote barbecue. Wie wil, kan zich aan een gokje op de uitslagen van de Belgen wagen. De helft van de opbrengst gaat naar de winnaar, de andere helft naar Sportvrienden Overijse. Die organisatie zet zich in voor kinderen en jongeren met een beperking. De toegang tot De Bosuil is gratis en de deuren openen één uur voor de wedstrijd. (RDK)