Concert met vijf lokale sterren valt in de smaak RDK

07 januari 2019

11u56 0

Katrien Claes, Stoomboot, Lander Segers, Leo Van den Wijngaert en de Starfighters: die vijf lokale muzikale sterren stonden centraal in het 5-sterrenconcert in Overijse. Ze doken samen in de partiturenkast en brachten in samenwerking met de zestig muzikanten van de Overijse Concert Band een divers repertoire van Anne Christy over Nick Cave tot Ray Charles en Santana. Dirigent Bram Mergaert leidde alles in goede banen. Het hele spektakel in gemeenschapscentrum Den Bosuil werd gepresenteerd door Lennart Segers.