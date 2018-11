Celstraf met uitstel voor ruzie met joggers WHW

19 november 2018

13u56 0 Overijse Een 35-jarige man uit Overijse is veroordeeld tot drie maanden cel met uitstel voor het bedreigen van een groepje joggers. Hij reed frontaal op hen in maar gelukkig konden ze op tijd wegspringen.

Op 13 februari 2017 kregen drie collega’s die een eindje gaan joggen waren, het aan de stok met de dertiger. Hij wilde langs de Brusselsesteenweg een parkeerplaats achterwaarts verlaten, en raakte de lopers net niet. Eén van hen riep de bestuurder iets toe en sloeg met zijn vlakke hand op de wagen. De dertiger wilde dat niet laten passeren en scheerde naar verluidt rakelings langs het groepje. Even later zou hij ook op het fietspad frontaal naar hen toe gereden zijn. “Gelukkig konden ze nog net op een muurtje springen, want dit had veel erger kunnen aflopen”, aldus het parket.

Ikea-ticket

De joggers konden de nummerplaat van de man noteren, en zo werd het voor de politie een koud kunstje om hem terug te vinden. Tijdens zijn verhoor ontkende hij evenwel elke betrokkenheid bij de bijna-aanrijding. “Ik was op dat moment in de Ikea”, klonk het. Dat trachtte hij ook te bewijzen met een kassaticket, maar de rechter geloofde hem niet. Wel kreeg hij uitstel.