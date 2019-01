Céline Coppieters krijgt Sporttrofee van het jaar RDK

28 januari 2019

16u18 0

Tijdens de Kampioenenhulde Sport van de gemeente Overijse heeft de 19-jarige Céline Coppieters de ‘Sporttrofee van het jaar’ gekregen voor haar prestaties in 2018. Ze werd Belgisch kampioene karting bij de vrouwen en behaalde ook een knappe overwinning in de Grand Prix Karting in Zwitserland. Daarnaast maakte ze ook een sterk debuut op de 24 uur van Spa-Francorchamps. De twee andere genomineerden voor de Sporttrofee 2018 waren de twee vorige laureaten: wielrenner Kris Bosmans en Alicia Pé, die hoge potten breekt in de gevechtssport. Bosmans werd tweede, Pé pakte de derde plaats.

Op de Kampioenenhulde zette de gemeente nog zo’n 250 andere verdienstelijke sportbeoefenaars en sportkampioenen uit Overijse in de bloemetjes. De meesten zijn actief in een van de vijftig erkende sportclubs in de druivengemeente. Ze houden er allemaal een handdoek van de Sportdienst aan over.