CD&V trekt met vernieuwde lijst naar de kiezer 27 juni 2018

02u33 0 Overijse In tegenstelling tot zes jaar geleden trekt CD&V in oktober solo naar de kiezer. Gedaan met het kartel Overijse2002/N-VA, dus.

Huidig schepen Danny De Kock wordt, zoals reeds bekend was, de lijsttrekker en dus kandidaat-burgemeester voor CD&V. Voorts telt de lijst tal van nieuwe kandidaten. "Wij willen dat Overijse een gemeente is waar iedere inwoner telt en waar we luisteren naar wat er leeft", aldus De Kock. "Een Vlaamse Medische Urgentiedienst (MUG) voor onze gemeente, een verlaging van de ligdagprijzen in het woonzorgcentrum, een betere clustering van de verschillende schepenbevoegdheden, een herziening van de prijzen voor het containerpark en de verdere modernisering van aangepaste sportinfrastructuur: dat zijn slechts enkele van onze thema's."





De tweede plaats op de lijst is voor Marcia De Wachter, de derde voor voorzitter Alan Pauwels. Guido Maene is lijstduwer. (RDK)