Burgemeester lijsttrekker voor Overijse2002/N-VA 30 juni 2018

02u34 0 Overijse Op drie plaatsen na heeft meerderheidspartij Overijse2002/ N-VA de kieslijst klaar. Zoals verwacht voert huidig burgemeester Inge Lenseclaes die aan.

Lenseclaes, die vorig jaar partijgenoot Dirk Brankaer opvolgde, gaat schepenen Jan De Broyey, Leo Vanden Wijngaert, Peter Van den Berge en Joke Lenseclaes voor. Lijstduwer is Joris Kelchtermans. Van de 29 plaatsen op de lijst zijn er momenteel nog drie vrij. "We zijn er nu al van overtuigd dat we met de zestien nieuwe en dertien ervaren kandidaten klaar zijn voor een volgende beleidsperiode", klinkt het bij de meerderheidspartij. "We blijven gaan voor een groen, Vlaams en gastvrij Overijse, en we vernieuwen onszelf van binnenuit om deze waarden te blijven uitdragen. Ook in de toekomst staan wij garant voor een degelijk bestuur onder de mensen."





Zes jaar geleden kwam de partij nog in kartel met CD&V op, maar de christendemocraten trekken dit jaar alleen naar de kiezer. (RDK)