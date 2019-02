Burgemeester houdt voet bij stuk: “Geen link tussen inbraken en gedoofde straatverlichting” Oppositiepartij CD&V ziet verband tussen diefstallen en donkere straten. Schepencollege weerlegt Robby Dierickx

20 februari 2019

19u31 0 Overijse Oppositiepartij CD&V wil dat het schepencollege de straatverlichting in Overijse ’s nachts opnieuw laat branden nu blijkt dat het aantal woninginbraken en diefstallen vorig jaar beduidend hoger lag dan de voorgaande jaren. “Door de donkere straten groeit de onveiligheid”, klinkt het. “Klopt niet”, reageert het schepencollege.

86 woninginbraken en enkele tientallen pogingen: nee, 2018 was niet bepaald een jaar om vrolijk van te worden wat de inbraakcijfers in Overijse betreft. Het waren dan ook de slechtste cijfers sinds 2014. Ook het totaal aantal diefstallen – zowel van fietsen als in woningen en in auto’s – lag vorig jaar met 423 stuks hoog. Al tellen bij dit laatste cijfer ook de feiten in buurgemeente Hoeilaart mee. In de zogenaamde donkere maanden oktober, november en december stelde de lokale politie 157 feiten vast. Volgens oppositiepartij CD&V is er een duidelijk verband tussen de gedoofde straatverlichting en het hoge aantal inbraken. In Overijse blijven alle straatlampen ’s nachts uit, behalve op vrijdag- en zaterdagnacht.

“De donkere straten wakkeren niet alleen het onveiligheidsgevoel aan, maar verhogen de onveiligheid volgens heel wat inwoners ook effectief”, meent Guido Maene, voorzitter van CD&V. “We begrijpen dat de klassieke straatverlichting nefast is voor de CO2-doelstellingen die de gemeente wil bereiken en dat de lampen de energiekosten de hoogte in jagen, maar het kan niet dat inbrekers hierdoor gemakkelijker hun gang kunnen gaan in onze gemeente. We willen dan ook dat het schepencollege de bezorgdheden van de inwoners ernstig neemt. Daarom vragen we de gemeente om de besparingen op het klimaat en de energiekosten af te wegen tegen het onveiligheidsgevoel dat gecreëerd wordt.”

Led-verlichting

Daarnaast vraagt CD&V het schepencollege om slimme, permanent actieve led-straatverlichting in gebruik te nemen om op die manier het energieverbruik drastisch te verminderen en de bewoners tegelijkertijd een veiliger gevoel te bezorgen.

Volgens burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA) is er geen duidelijk verband tussen het aantal inbraken en de gedoofde straatverlichting. “Uit cijfers van de politie blijkt immers dat slechts twee procent van de woninginbraken plaatsvond op een moment dat de verlichting gedoofd was. Van dertig procent van de inbraken weten we niet wanneer ze plaatsvonden, omdat de gedupeerden de politie pas later verwittigden. Alle andere inbraken werden overdag gepleegd. Het is dus kort door de bocht van CD&V om te zeggen dat de gedoofde straatverlichting voor extra inbraken zorgt. In onze buurgemeente Hoeilaart blijven de lampen ’s nachts wel branden en werden in verhouding met het aantal inwoners ongeveer evenveel inbraken gepleegd.”

Tot slot laat Lenseclaes nog weten dat de komst van led-lampen op de planning staat, al betekent dit volgens haar niet dat de straatverlichting nadien wel opnieuw zal branden.