Brusselsesteenweg even afgesloten door gaslek 04 april 2018

02u30 0

De brandweer en politie zijn gisterenmiddag uitgerukt voor een gasgeur in de Brusselsesteenweg ter hoogte van Chevron Phillips Chemicals International.





"De geur bleek uit een leegstaand gebouw te komen aan de steenweg. De brandweer en Eandis kwamen ter plaatse en doorzochten het gebouw. Het ging om een klein gaslekje dat ze snel onder controle hadden. Niemand moest geëvacueerd worden, maar voor alle zekerheid werd de Brusselsesteenweg even afgesloten in beide richtingen", klinkt het bij politiezone Druivenstreek.





(VDBS)