Bronzen beeld huldigt 'pezzekwekers' 23 januari 2018

De Landelijke Gilde Eizer brengt met een bronzen beeld van kunstenaar Tom Frantzen een ode aan de verloren gegane perzikenteelt.





In het Overijsese gehucht kweekten ze vroeger immers niet alleen druiven maar ook perziken in serres.Pionier Felix Charlier begon in 1895 met het telen van perziken onder glas. Al snel kleurden de serres helemaal oranje. Tot de stookkosten te hoog werden en de Europese markt vrij werd. Het laatste perzikenbedrijf in Eizer is gestopt in 1976.





Redenen genoeg vond de Gilde om hulde te brengen aan de 'pezzekwekers' met een ontwerp van kunstenaar Tom Frantzen.





Tot en met 27 januari kan je de glorietijd van de perzikteelt herbeleven op een unieke tentoonstelling. (DBS)