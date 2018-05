Brankaer voortaan ereburgemeester 09 mei 2018

Het schepencollege van Overijse heeft Dirk Brankaer (Overijse2002/N-VA) gisteren gehuldigd als ereburgemeester. Brankaer was zestien jaar burgemeester in de druivengemeente.





In 2001 kreeg hij de sjerp overhandigd. Nadien won hij nog twee gemeenteraadsverkiezingen, zodat hij in totaal drie legislaturen aan het hoofd van de gemeente stond. Nadat hij eerder deze legislatuur al aangekondigd had dat hij bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober dit jaar niet meer zou opkomen, kondigde hij een jaar geleden aan dat hij vroegtijdig zou stoppen. Eind juni vorig jaar gaf hij zijn sjerp dan ook door aan partijgenote en toenmalig OCMW-voorzitter Inge Lenseclaes.





Op 1 maart werd Brankaer door de Vlaamse regering benoemd tot ereburgemeester van Overijse. Gisteren werd hij om die reden in de bloemetjes gezet door het schepencollege en werd het ministeriële besluit van die eretitel aan hem overhandigd. (RDK)