Bosmans aast op medaille op WK baanwielrennen 21 maart 2018

02u50 0 Overijse De 37-jarige paracyclist Kris Bosmans doet vrijdag in het Braziliaanse Rio De Janeiro een gooi naar een gouden medaille op het WK baanwielrennen. Vooral op de kilometer staat hij met hoge verwachtingen aan de start.

In 2016 keerde Kris Bosmans al met een zilveren medaille terug uit Rio De Janeiro toen hij tweede werd in de wegrit op de Paralympische Spelen. Nu hoopt hij minstens even goed te doen op het wereldkampioenschap baanwielrennen. "Ik heb de voorbije weken hard getraind en voel me klaar om een gooi te doen naar een medaille", klinkt het. "Op de kilometer reed ik de voorbije weken 1,3 seconde sneller dan vorig jaar, toen ik net naast een medaille greep op het WK. Natuurlijk valt het nog af te wachten hoe ik vrijdag aan de start verschijn."





Zondag neemt Bosmans deel aan de teamsprint en de scratch. "Voor die twee disciplines is het afwachten hoe hoog we onze kansen mogen inschatten", klinkt het. "Wat de teamsprint betreft mikken we op de top zes. Bij de scratch kan dan weer alles gebeuren."





In de aanloop naar de kilometer op vrijdag zal de paracyclist uit Overijse vooral rusten in Rio De Janeiro. "En uiteraard ook wat wennen aan het uurverschil en het klimaat. Daarnaast zal ik er ook nog wat trainen, al zal de intensiteit een pak lager liggen dan de voorbije weken." (RDK)