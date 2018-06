Blauw en groen samen naar de kiezer MEERDERHEIDS- EN OPPOSITIEPARTIJ VORMEN ONGEWOON KARTEL ROBBY DIERICKX

26 juni 2018

02u26 0 Overijse Een kartel van blauw en groen - en eentje van meerderheid en oppositie: hoogst ongewoon, maar in Overijse doen ze het. "Onze partijprogramma's zijn nagenoeg gelijklopend", klinkt het. "En samen staan we sterker om de nodige politieke verandering in onze gemeente te verwezenlijken."

De eerste gesprekken werden volgens liberaal schepen Sven Willekens reeds enkele maanden geleden gevoerd. "Een jaar geleden hebben we met onze partij een grootschalige enquête gehouden bij de inwoners", vertelt hij. "We zijn van deur tot deur getrokken en we hebben bevragingen op papier in twaalfduizend brievenbussen gestoken. De resultaten gaven aan dat veel mensen naar vernieuwing snakken. Ze vinden de huidige bestuursploeg van Overijse 2002/N-VA, CD&V en Open Vld niet sterk genoeg meer. Al krijgen we wel te horen dat Open Vld altijd zijn rol gespeeld heeft. Nadien kwamen we de groenen toevallig tegen en ging de bal aan het rollen."





"Enkele partijen hebben ons gevraagd om, met het oog op de verkiezingen, rond de tafel te zitten", zegt gemeenteraadslid voor Groen Peter Lombaert. "De gesprekken met Open Vld verliepen bijzonder vlot en bovendien komen onze programma's grotendeels overeen. Negentig procent van onze leden heeft voor een kartel met blauw gestemd. We beseffen dat onze partij hierdoor mogelijk minder zetels zal tellen dan wanneer we alleen zouden opkomen, maar we willen wel mee besturen, en dan is dit kartel de beste optie."





19 blauw, 10 groen

Ondertussen zijn de eerste zes namen van de lijst al bekend. De eerste drie plaatsen zijn voor Open Vld'ers, plaatsen vier tot en met zes gaan naar Groen. Schepen Sven Willekens is lijsttrekker, gevolgd door Martine Haegeman, Dirk Devroey, Peter Lombaert, Myriam Vanderlinden en Ingrid Degand. "We vonden een gezonde verhouding inzake het aantal kandidaten dat elke partner mag inzetten", aldus nog Willekens. "Wij tellen negentien kandidaten, Groen tien. Het mag misschien wat raar zijn om groen en blauw een kartel te zien vormen, maar toch is dit nodig als we verandering willen brengen in Overijse. Het gaat hier trouwens over lokale politiek in de Dorpsstraat en niet over wereldproblemen in de Wetstraat. Ons doel is mee besturen, en als de kiezer dat wil, dan zal ik mijn verantwoordelijkheid als burgemeester opnemen."





De belangrijkste aandachtspunten van het blauwgroene kartel zijn leefbaarheid, duurzaamheid, participatie, zorg, mobiliteit en veiligheid. "We willen dit samen met de burgers realiseren: burgerparticipatie en co-creatie zullen fundamentele steunpilaren van het nieuwe beleid zijn", aldus nog Willekens en Lombaert. "Democratie beperkt zich namelijk niet tot de zesjaarlijkse stembusgang."