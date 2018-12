BlackJack overtreedt drugswetgeving (voorlopig) niet Politie valt skatewinkel binnen. Labo moet ‘pot pourri’ nog verder analyseren Robby Dierickx

19 december 2018

11u17 0 Overijse De lokale politie Druivenstreek, het FAVV en het FAGG hebben maandag een controle uitgevoerd in skatewinkel BlackJack in Jezus-Eik. In de winkel wordt cannabidiol, cannabis waar je niet ‘high’ van wordt, verkocht. Op het eerste gezicht werden geen inbreuken op de drugswetgeving vastgesteld, maar de zogenaamde ‘pot pourri’ werd in beslag genomen voor analyse door het labo.

Midden november opende Dennis Vernieuwe zijn skateshop BlackJack langs de Brusselsesteenweg in Jezus-Eik. De man baat ook al enkele jaren een skatewinkel in Blankenberge uit, maar zijn nieuwe vestiging in het gehucht van Overijse was meteen omstreden. Behalve kledij en skatemateriaal ligt er namelijk ook cannabidiol in de rekken. Door velen omschreven als softdrugs, maar dat wordt ontkend door de uitbater. Het THC-gehalte, de stof waar je ‘high’ van wordt, is volgens Vernieuwe namelijk lager dan 0,2 procent. Is dat het geval, dan is de verkoop ervan legaal. De uitbater liet weten dat de cannabidiol verkocht wordt als pot pourri en dat op de verpakking vermeld staat dat het niet geschikt is om het te roken. Omdat de skatewinkel pal naast de gemeenteschool ligt, ontstond er wel heel wat commotie.

Afgelopen maandag vielen de lokale politie, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) de winkel binnen om een controle uit te voeren op de verkoop van de ‘pot pourri’. “Er werden op het eerste gezicht geen inbreuken op de drugswetgeving vastgesteld”, klinkt het bij het parket Halle-Vilvoorde. “Voor de zekerheid werden een paar pakjes ‘pot pourri’ in beslag genomen voor analyse door een labo. Daar zal gecontroleerd worden of het gehalte aan THC wel degelijk minder dan 0,2 procent is zoals de verpakking vermeldt. Bij een hoger gehalte is het immers niet meer legaal. De resultaten van het onderzoek zijn voorlopig nog niet bekend.”

Labo in Zurich

Dennis Vernieuwe was naar eigen zeggen nooit ongerust over de controle. “We hebben namelijk bewijzen van een laboratorium in Zurich dat het THC-gehalte onder de 0,2 procent ligt”, luidt het. “Als er toch een fout is, dan werd die veroorzaakt in dat Zwitserse laboratorium. Ondertussen blijft de verkoop goed draaien. Het merendeel van de kopers is 30-plusser. Het zijn vaak zelfs de mama’s van de skaters die het komen kopen (lacht). Ik blijf dan ook hameren op het feit dat de cannabidiol niet gerookt mag worden, maar dat het enkel als pot pourri dient.”

Een maand geleden bleek er ook een probleem met de stedenbouwkundige vergunning te zijn, maar dat is inmiddels opgelost. “De vorige huurder baatte eveneens een winkel uit, maar had blijkbaar alleen een vergunning om een kantoor uit te baten”, aldus nog Vernieuwe. “Daar waren we niet van op de hoogte, waardoor we niet wisten dat wij een vergunning moesten aanvragen. Maar dat is inmiddels gebeurd.”

Burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA) bevestigt dat de skateshop een regularisatieaanvraag indiende.