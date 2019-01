Bijna twee maanden na sluiting zwembad nog geen aannemer Renovatiewerken Begijntjesbad starten ten vroegste in lente Robby Dierickx

23 januari 2019

15u32 0 Overijse Het Begijntjesbad in Overijse is ondertussen al bijna twee maanden dicht voor renovatiewerken, maar tot op vandaag is er nog geen minuut in gewerkt. Meer zelfs, er is nog geen aannemer gevonden. Had het zwembad dan niet wat langer open kunnen blijven? “Neen, want de mankementen waren te groot”, klinkt het.

Op zondag 2 december kon er voor het laatst gezwommen worden in het Begijntjesbad in Overijse. Een dag later werd het zwembad voor minstens een jaar gesloten wegens renovatiewerken. Zo wordt de technische installatie vervangen, krijgen de inkom, de vloeren en de kleedkamers een opknapbeurt en worden de wildwaterbaan, het zwembad zelf en de buitengevel onder handen genomen. Tot slot moet de vervanging van de verluchtings- en waterbehandelingsinstallatie voor een gezonder en duurzamer Begijntjesbad zorgen.

Maar vandaag is er nog niets gebeurd. Meer zelfs, de aanbestedingsprocedure loopt nog. Met andere woorden: er is nog geen aannemer aangeduid. De vraag rijst dan ook of het zwembad niet wat langer open had kunnen blijven. “Het was een beslissing van het schepencollege van Overijse om het zwembad begin december te sluiten”, zegt directeur Mario Van Rossum. “De datum was al lang gekend en de zwemclubs en scholen hadden ondertussen al oplossingen gevonden. Bovendien waren er enkele technische mankementen, waardoor het Begijntjesbad meermaals onverwachts de deuren moest sluiten. Dat was voor de zwemmers ook niet altijd even gemakkelijk.”

Onderhandelingsprocedure

Sportschepen Peter Van den Berge (Overijse 2002/N-VA) zit verveeld met de zaak. “Tijdens de aanbestedingsprocedure stelde geen enkele aannemer zich kandidaat om de werken uit te voeren. Ofwel waren ze niet geïnteresseerd meer, ofwel hadden ze er geen tijd meer voor. En dus hebben we de openbare aanbesteding - die heel wat verplichtingen qua wetgeving en termijnen heeft – moeten stopzetten. Begin januari hebben we vervolgens de onderhandelingsprocedure opgestart. Die is iets soepeler en laat het studiebureau toe om zelf op zoek te gaan naar aannemers. We verwachten dat die procedure in de loop van februari afgerond wordt.”

“Het is enerzijds zonde dat het bad al bijna twee maanden dicht is, anderzijds was de infrastructuur versleten”, aldus nog Van den Berge. “Bovendien had een deel van het personeel al verlof genomen en waren verschillende contracten, waaronder die van het onderhoud, opgezegd.”

Volgens de schepen zou de einddatum van de werken niet in het gedrang komen, zodat er in januari volgend jaar opnieuw gezwommen kan worden in het Begijntjesbad.